Деканоидзе уверена, что правота полицейского пойдет на пользу обществу

Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе утверждает, что законодательное введение презумпции правоты полицейского будет направлено на защиту, прежде всего, граждан, а уже потом – правоохранителей.

Об этом она заявила на коллегии МВД с участием премьера в четверг в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Было очень много бурных обсуждений, что в связи с законодательными изменениями, которые мы инициировали после этой трагедии (убийство двух патрульных полицейских в Днепре – ред.), что мы усиливаем только полицейских. В изменениях в законодательство, в том числе в законе "О Национальной полиции", в Кодексе об административных правонарушениях, законе Украины "О дорожном движении" мы придерживаемся четкого и правильного подхода, а именно – эти изменения должны защищать в первую очередь наших граждан, а уже потом полицейских", – сказала она.

"Я думаю, очень скоро, когда мы будем подавать эти законодательные изменения, наша Верховная Рада их поддержит, потому что это важно для того, чтобы построить правовое государство", – добавила Деканоидзе.

Как известно, утром 25 сентября в Днепре водитель расстрелял двух патрульных полицейских, которые остановили его за проезд на красный свет. Позднее преступник был задержан, им оказался боец батальона "Торнадо" Александр Пугачев.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков снова поднял вопрос о введении презумпции правоты полицейского.

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