Среди советников Авакова экс-министры и экс-нардепы "Батькивщины"

У министра внутренних дел Арсена Авакова 11 помощников, 8 штатных и 10 внештатных советников.

Об этом говорится в ответах МВД и аппарата Верховной Рады, передают Украинские Новости.

В частности, штатными советниками Авакова патронатной службы МВД являются:



Михаил Апостол, депутат Рады 7-го созыва от фракции "Батькивщины";

Иван Стойко, депутат Рады 7-го созыва от "Батькивщины";



Владимир Филенко, депутат Рады 6-го созыва от "Батькивщины";



Зорян Шкиряк, бывший временно исполняющий обязанности председателя ДСНС;



Андрей Василишин, бывший министр внутренних дел;



Василий Дурдинец, бывший первый вице-премьер-министр;



Иван Варченко, бывший исполняющий обязанности заместителя председателя Харьковской ОГА;

Александр Лашин, руководитель Управления уголовного розыска ГУМВД Киева.

Советниками на общественных началах министра являются:



Виталий Сакал, которого Кабинет Министров уволил с должности заместителя министра внутренних дел по собственному желанию, хотя общественный совет по люстрации при Министерстве юстиции обратился в суд с просьбой обязать правительство освободить его в порядке люстрации;



Артем Караджян, был помощником-консультантом депутата Рады 7-го созыва от фракции Партии регионов Вилена Шатворяна;



Владимир Мартыненко, помощник-консультант депутат Рады 8-го созыва от фракции "Народный фронт" Игоря Бриченко;



Екатерина Згуладзе, бывший заместитель министра внутренних дел;



Сергей Зилов, был помощником-консультантом депутата Рады 7-го созыва Александра Турчинова;



Виктор Корж, бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Также советником на общественных началах работают бывший председатель Житомирского областного совета Виталий Француз, Всеволод Кожемяка, Анастасия Деева и Юрий Касьянов.