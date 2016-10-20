Среди советников Авакова экс-министры и экс-нардепы "Батькивщины"
У министра внутренних дел Арсена Авакова 11 помощников, 8 штатных и 10 внештатных советников.
Об этом говорится в ответах МВД и аппарата Верховной Рады, передают Украинские Новости.
В частности, штатными советниками Авакова патронатной службы МВД являются:
Михаил Апостол, депутат Рады 7-го созыва от фракции "Батькивщины";
Иван Стойко, депутат Рады 7-го созыва от "Батькивщины";
Владимир Филенко, депутат Рады 6-го созыва от "Батькивщины";
Зорян Шкиряк, бывший временно исполняющий обязанности председателя ДСНС;
Андрей Василишин, бывший министр внутренних дел;
Василий Дурдинец, бывший первый вице-премьер-министр;
Иван Варченко, бывший исполняющий обязанности заместителя председателя Харьковской ОГА;
Александр Лашин, руководитель Управления уголовного розыска ГУМВД Киева.
Советниками на общественных началах министра являются:
Виталий Сакал, которого Кабинет Министров уволил с должности заместителя министра внутренних дел по собственному желанию, хотя общественный совет по люстрации при Министерстве юстиции обратился в суд с просьбой обязать правительство освободить его в порядке люстрации;
Артем Караджян, был помощником-консультантом депутата Рады 7-го созыва от фракции Партии регионов Вилена Шатворяна;
Владимир Мартыненко, помощник-консультант депутат Рады 8-го созыва от фракции "Народный фронт" Игоря Бриченко;
Екатерина Згуладзе, бывший заместитель министра внутренних дел;
Сергей Зилов, был помощником-консультантом депутата Рады 7-го созыва Александра Турчинова;
Виктор Корж, бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.
Также советником на общественных началах работают бывший председатель Житомирского областного совета Виталий Француз, Всеволод Кожемяка, Анастасия Деева и Юрий Касьянов.
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