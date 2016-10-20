РФ говорит, что вернется в ПАСЕ только при восстановлении всех ее прав

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Четверг, 20 октября 2016, 13:19

Делегация РФ вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) только при восстановлении всех ее прав, включая право голоса.

Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает ТАСС.

"Конечно, делегация может вернуться, но только в том случае, если права не будут нарушаться и если наша делегация будет иметь право на позицию, на высказывание своей точки зрения и, конечно, на голосование, потому что все остальное люди просто не поймут", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

По мнению Володина, депутатам ПАСЕ - представителям европейских парламентов, которые принимали "дискриминационные по отношению к России" решения ПАСЕ, необходимо "изменить подходы".

"После этого, конечно, можно будет говорить о начале совместной работы и участия", - подтвердил он.

Ранее президент Парламентской Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт в письме спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину выразил надежду на возвращение России в ассамблею.

Европейская правда

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