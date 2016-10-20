Суд увидел в тренингах работницы НАБУ элемент коррупции

1882 просмотра
1
Четверг, 20 октября 2016, 14:07

Суд признал заместительницу начальника отдела обеспечения работы директора Национального антикоррупционного бюро Екатерину Везелеву-Борисову виновной в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Соломенский районный суд Киева 20 октября решил, что тренинговая деятельность не является преподаванием, сообщила сама Везелева-Борисова в Facebook.

"Учитывая то, что на сегодняшний день, четкое определение преподавательской деятельности отсутствует в действующем законодательстве Украины – суд долго думал и растолковал понятие на свой лад", – написала она.

"Судья считает, что "преподавательская деятельность" – это деятельность лица как преподавателя той или иной учебной дисциплины только в образовательном заведении в виде чтения лекций, проведении семинаров, практических и других занятий, кружков, секций и т.п.", – добавила Везелева-Борисова.

По ее словам, суд вынес прецедентное решение: "Отныне тренинговая деятельность опасна и вне закона для государственных служащих".

"Сегодня это касается меня – возвращение средств, штрафы и увольнение с должности... Но завтра, возможно, всех тех, кто пытается построить Украину европейской!", – считает работница НАБУ.

В комментарии "Украинской правде" она уточнила: "Суд постановил, что я должна вернуть заработанные во время тренингов деньги, это 18 033 гривны, и уплатить штраф – чуть более 8 тысяч гривен".

Кроме того, по закону, человек, в действиях которого усматривают коррупционную составляющую, должен быть уволен – но это уже после апелляции, если апелляция подтвердит решение Соломенского райсуда.

Везелева-Борисова будет подавать апелляционную жалобу.

"Я абсолютно не согласна с решением Соломенского суда, ведь я считаю, что тренинги – это тоже преподавательская деятельность", – сказала она.

Чиновница уточнила, что тренинги она проводила по приглашению регионального представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине.

Тренинги касались развития гражданского общества, в частности, Везелева-Борисова выступала по темам молодежного лидерства и гендерного равенства.

Тренинги она читала трижды: в Мукачеве, в Полтаве и в Одессе – в феврале, в апреле и в июне, когда уже работала на должности в НАБУ.

"Тренинги были прочитаны в нерабочее время и никак не касались моей должностной деятельности…", – подчеркнула при этом Везелева-Борисова.

Как отмечает журналист "СтопКора" Сергей Медяник, представители прокуратуры требовали отстранить работницу НАБУ от должности на год – но суд эти требования отклонил.

Алена Рощенко, УП

Темы: НАБУ суд коррупция Гражданское общество
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Судье подарили квартиру за десятки миллионов 20 октября 2016, 13:38
НАБУ проверило покупку квартиры Залищук 20 октября 2016, 12:24
Суд лишил "бриллиантового" Корнийца охраны 19 октября 2016, 17:06
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.243.---Evgen Loyko20.10.2016 14:46
Так она на квартиру зарабатывала, у них по уставу на квартиру по всякому можно ))
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Член НАПК заявил об угрозе срыва кампании е-декларирования
Рада приняла совместную с Польшей декларацию памяти и солидарности
Судье подарили квартиру за десятки миллионов
Трое бойцов ранены в зоне АТО за сутки – штаб
Все новости
Музыка

На основе проекта "Как звучит Украина" создали сервис украинской музыки

Мой сын – гей

Сайт помогает родителям найти общий язык с детьми ЛГБТ