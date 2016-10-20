Боевики трижды за сутки обстреляли Станицу Луганскую

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Четверг, 20 октября 2016, 14:42

В четверг в 10:30 незаконные вооруженные формирования в третий раз за сутки обстреляли окрестности Станицы Луганской из 82 мм минометов и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на телефонный комментарий главы администрации Юрия Гарбуза.

"Боевики вели прицельный огонь по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины, расположенных за огородами станичан. В результате обстрела местный житель получил ранения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

По словам Гарбуза, сейчас Станица Луганская стала эпицентром военных провокаций.

"Ночью на территорию районного центра пыталась вторгнуться вражеская ДРГ, а днем под огонь террористов потратили и усадьбы на ее окраине. К сожалению, пострадал местный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В целом, ситуация полностью контролируется украинскими войсками", – сказал он.

Как известно, Станица Луганская является одной из трех локаций вместе с Петровским и Золотым, где после семи дней тишины должны быть разведены войска Украины и боевиков.

Олег Шанковский, УП

Темы: АТО Луганская область
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