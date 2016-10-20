Количество умерших вследствие суррогатной водки возросло до 65
На Харьковщине вследствие отравления суррогатной водкой скончался еще один человек. Таким образом, всего в стране зарегистрированы 143 случая отравления фальсифицированным алкоголем, из них 65 завершились летально.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по вопросам безопасности продуктов.
Так, в Харьковской области зарегистрирован новый летальный случай у жителя с. Первомайское Двуречанского района, которому по результатам судебно-медицинской экспертизы был установлен диагноз "отравление метиловым спиртом".
Жертвы суррогатной водки зафиксированы в 7 областях Украины. Больше всего жертв в Харьковской области - 50 погибших.
Украинская правда
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