Член НАПК заявил об угрозе срыва кампании е-декларирования

00
0
Четверг, 20 октября 2016, 15:14

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало заседание, на котором предлагается изменить форму электронного декларирования.

Этот вопрос внесен в повестку дня под номером 2, сообщает "Европейская правда".

Как выяснилось, вопрос об изменении формы вынесли на обсуждение, не предоставив членам НАПК на ознакомление.

Один из членов агентства, Руслан Рябошапка, заявил, что предложенное решение может сорвать процесс электронного декларирования.

"Этот документ (предложенное решение НАПК) может привести к тому, что вся кампания е-декларирования может быть сорвана", - заявил Рябошапка.

По словам Рябошапки, изменение формы декларации может делегитимизировать уже поданные декларации.

"За 10 дней до завершения периода декларирования мы ставим на этом крест и начинаем все заново. Зачем? Для чего мы создаем проблемы?" - спросил он.

Сейчас члены НАПК обсуждают дальнейшие действия. Глава агентства Наталия Корчак считает необходимым безотлагательно изменить данную форму и передать ее на утверждение в Минюст.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Глава Европарламента: режим антироссийских санкций сохранится
Сенат Чехии требует от РФ вернуть Украине границу – Геращенко
НАПК отказалось от внесения изменений в формы е-декларирования
У Корбана прошли обыски
Все новости
Хабар – как бумеранг

Социальный ролик о "благодарности" взяткой, что оборачивается бедой

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Шанхае