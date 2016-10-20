Путин утверждает, что украинских заложников в РФ нет

Президент России Владимир Путин утверждает, что украинские граждане, взятые в заложнике в зоне АТО, не находятся на территории РФ.

Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, об этом Путин заявил в Берлине во время встречи "нормандской четверки", сообщает "Интерфакс".

"В минских договоренностях говорится о том, что на определенной стадии произойдет освобождение удерживаемых лиц. В этом контексте президент Украины сказал, что удерживаемые лица есть и у российской стороны, на территории РФ, но эти его слова были встречены с полным несогласием со стороны президента Путина", – сказал Песков.

"Такая постановка вопроса не является приемлемой, не является уместной. Разумеется, речь идет только о лицах, которые удерживаются на территории Украины, на территории Донбасса", – добавил он.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.