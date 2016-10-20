Омелян рассказал, как уговорил экс-министра Польши работать в Украине

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Четверг, 20 октября 2016, 16:05

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что именно он был инициировал назначение на должность главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

Об этом он рассказал журналистам, передает Лига.нет.

"Приглашение Новака - это моя инициатива. Ситуация с конкурсом застопорилась и я вышел с таким вариантом. Приоритет правительства - дороги. Без нормального руководителя эффективность (Укравтодора, - ред.) очень низкая. Нам нужен волевой человек с опытом, который готов принести изменения", - сообщил Омелян.

При этом Омелян признался, что Новак не сразу принял приглашение о назначении в Укравтодор. "Я его (Новака) упрашивал 1,5 месяца, чтобы он согласился. У него был свой небольшой частный бизнес с офисом в Брюсселе. Но у него есть амбиции, которые не до конца были реализованы в Польше. Мне приятно, что он готов их реализовать в Украине", - сообщил министр.

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Как сообщалось, бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши Славомир Новак стал и.о. руководителя "Укравтодора".

Темы: транспорт дороги
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