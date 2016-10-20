НАПК отказалось от внесения изменений в формы е-декларирования

00
0
Четверг, 20 октября 2016, 16:27

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отказалось от принятия решения об изменении подзаконного акта, которое могло привести к срыву кампании электронного декларирования.

За отказ от рассмотрения данного вопроса проголосовали три из четырех членов НАПК, передает "Европейская правда"

Этому предшествовала длительная и эмоциональная дискуссия председателя НАПК, сотрудников агентства и народных депутатов, которые присутствовали на заседании.

В частности, от председателя комитета ВР по вопросам противодействия коррупции Егора Соболева звучали предупреждения об уголовной ответственности для тех, кто будет причастен к срыву кампании электронного декларирования.

По итогам дискуссии было принято решение отказаться от рассмотрения вопроса об изменения подзаконного акта, утверждающего форму декларирования, но исправить ошибки в программном обеспечении.

Темы: НАПК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Член НАПК заявил об угрозе срыва кампании е-декларирования 20 октября 2016, 15:14
НАПК: В базе есть черновики е-деклараций от многих топ-чиновников 19 октября 2016, 13:27
НАПК и Госспецсвязь никак не определяется, у кого ключи к е-декларированию 11 октября 2016, 17:17
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Глава Европарламента: режим антироссийских санкций сохранится
Сенат Чехии требует от РФ вернуть Украине границу – Геращенко
НАПК отказалось от внесения изменений в формы е-декларирования
У Корбана прошли обыски
Все новости
Хабар – как бумеранг

Социальный ролик о "благодарности" взяткой, что оборачивается бедой

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Шанхае