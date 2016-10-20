Сенат Чехии требует от РФ вернуть Украине границу – Геращенко

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Четверг, 20 октября 2016, 16:34

Сенат Чехии в четверг принял постановление по ситуации в Украине, в котором подчеркнул необходимость прекращения поддержки боевиков со стороны России и восстановление украинского контроля над границей.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, за это проголосовали 45 из 63 присутствующих сенаторов.

Также, по ее словам, в этом постановлении высказывается обеспокоенность интенсификацией обстрелов на Донбассе.

"Это постановление было подготовлено комитетом иностранных дел чешского Сената в ответ на наше обращение к парламентам стран ЕС", – заявила она, добавив, что авторами обращения была она, а также депутат от БПП Мария Ионова и внефракционная Анна Гопко.

"Мы очень благодарим Сената Чехии и считаем чрезвычайно важным тот факт, что оценка действий РФ на Донбассе меняется даже в странах, традиционно приверженных Москве, все больше европейских политиков публично занимают позицию против российской агрессии. Мы рады, что есть и наш вклад в этой дипломатической работе, в донесении правды о войне против Украины и украинцев", – добавила она.

Как известно, на брифинге после встречи "нормандской четверки" в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна получить контроль над границей лишь "в конце процесса".

Олег Шанковский, УП

Темы: Чехия Росcия АТО граница Геращенко
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IP: 213.227.248.---Basta1320.10.2016 17:00
Вот если бы такое решения приняли все страны мира... Путин задумался бы. А так, маленьких чехов даже не заметят
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