Правительство оплатит расходы семей, не успевших оформить субсидии

В правительстве заявляют, что компенсируют октябрьские расходы на коммунальные услуги тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона.

Об этом говорится в сообщении Министерстве социальной политики на сайте Кабмина в четверг.

Указывается, что правительство будет компенсировать также расходы на коммунальные услуги за ноябрь в случае обращения за помощью в течение двух месяцев с даты начала отопительного периода.

"Независимо от вида отопления - централизованное теплоснабжение или индивидуальное газовое или электрическое отопление - в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона. То есть государство возместит коммунальные расходы семьям за два месяца", - сказано в сообщении.

Кроме того, в случае подачи заявления на назначение субсидии в течение трех месяцев с момента повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, субсидия назначается от даты повышения тарифов.

"То есть, если в октябре меняется тариф на один из видов услуг, например, холодное водоснабжение и водоотведение, субсидия будет назначена с 1 октября, даже если обращение поступит значительно позже, скажем, в декабре", - сказано в сообщении.

Как известно, кабинет министров ввел возможность гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальных услуги в рассрочку.

Украинская правда