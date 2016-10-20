Правительство немного подняло зарплаты силовикам

Кабинет министров 19 октября принял постановление о повышении денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих и лиц начальствующего состава.

Об этом говорится на сайте правительства.

Согласно этому решению, теперь председатель СБУ, председатель Службы внешней разведки, начальник Генштаба, командующий Нацгвардии, глава Администрации Госспецтрансслужбы, председатель Госпогранслужбы, начальник Управления государственной охраны, глава ГПтС, глава Госспецсвязи, председатель ГСЧС, руководитель разведывательного органа Минобороны будут получать 12 061 гривну.

Первые заместители вышеупомянутых чиновников, а также командующий вида Вооруженных Сил, первый заместитель руководителя разведывательного органа Минобороны, начальник Национального университета обороны имени Ивана Черняховского будут получать 11 200 гривен.

Обычные заместители вышеуказанных чиновников, а также начальник Объединенного оперативного штаба будут получать 10 338 гривен.

Украинская правда