Глава Европарламента: режим антироссийских санкций сохранится

Санкции против России останутся в силе до полного выполнения минских договоренностей всеми сторонами конфликта.

Об этом заявил в четверг журналистам в Брюсселе перед саммитом ЕС председатель Европейского парламента Мартин Шульц, передает "Интерфакс-Украина".



"Режим санкций будет сохраняться, и они продолжат применяться до тех пор, пока минское соглашение не будет полностью исполнено, и его не будут уважать все стороны", – заявил он.