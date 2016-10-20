Глава Европарламента: режим антироссийских санкций сохранится

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Четверг, 20 октября 2016, 16:55

Санкции против России останутся в силе до полного выполнения минских договоренностей всеми сторонами конфликта.

Об этом заявил в четверг журналистам в Брюсселе перед саммитом ЕС председатель Европейского парламента Мартин Шульц, передает "Интерфакс-Украина".

"Режим санкций будет сохраняться, и они продолжат применяться до тех пор, пока минское соглашение не будет полностью исполнено, и его не будут уважать все стороны", – заявил он.

Темы: Росcия санкции Европарламент
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