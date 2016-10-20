Дело Шеремета: Следствие собирает данные, ведущие к добровольцам

2610 просмотров
3
Четверг, 20 октября 2016, 17:43

Следствие по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета разрабатывает одну из версий, по которой к убийству причастны украинские боевые батальоны.

Об этом говорится в статье "Три месяца без Пал героич. Что известно по делу Шеремета".

Так, 16 августа следователь группы следователей ГСУ Национальной полиции Анджей Подоляк подал в Печерский райсуд ряд ходатайств с просьбой об очередном доступе к данным нескольких мобильных номеров.

В документах говорится об установлении координат базовых станций операторов мобильной связи "Киевстар", "МТС", Lifecell, которые фиксировали регистрации абонентов, которые могут быть причастны к убийству Шеремета, по адресам:

- Донецкая область, Мангушский район, с. Юрьевка (очевидно речь идет о селе Юрьевка - ред.),

- Донецкая область, Мангушский район, Урзуф,

- Донецкая область, Мариуполь, проспект Нахимова.

Следователи просили суд разрешить для мониторинга абонентов в этих местностях в разный период времени.

В статье указывается, что указанные адреса указывают на дислокацию батальона "Азов".

В то же время отмечается, что с членами этого батальона у Павла Шеремета были хорошие и даже дружеские отношения.

Также следствие ходатайствовало о доступе к 41 номеру сотовой связи, принадлежащих лицам, имеющим отношение к добровольческих батальонам и могут быть причастными к убийству.

"Версия о причастности к убийству представителей добровольческих батальонов действительно рассматривается, но речь идет не об "Азове", - сообщил УП источник, близкий к следствию.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Печерский райсуд Киева дал следователям временный доступ к отчетам о страховании и уплате обязательных платежей "Украинской правды" и "17 канала".

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы не будут давать никаких комментариев о ходе расследования дела об убийстве Шеремета, пока не сочтут нужным обнародовать информацию.

В то же время первый заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета прогресс.

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета армия криминал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Три месяца без Пал Героича. Что известно по делу Шеремета 20 октября 2016, 16:11
Троян: в деле Шеремета есть прогресс 18 октября 2016, 13:39
Миятович: Виновные в убийстве Шеремета должны быть наказаны 14 октября 2016, 17:16
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.94.80.---FLAG20.10.2016 18:44
"НЕ ВМЕР ДАНИЛО (знову хочуть знекровити - добровольців,патріотів України,які захистили і захищають Батьківщину ! ) , ТАК БОЛЯЧКА (злодійська ВЛАДА) - ЗАДАВИЛА ! ".
Це що - подарунок на день вилуплення пуйла ?
ОтветитьС цитатой
IP: 194.44.160.---Семенен20.10.2016 18:27
Поки що це підтверджує лише те, що ворожі агенти, зробивши свою чорну справу в Києві, роблять чорну справу на передовій...
ОтветитьС цитатой
IP: 213.111.80.---Республіка20.10.2016 18:19
«Слідство у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета розробляє одну із версій, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони» - в батальйонах бійці ризикують власним ЖИТТЯМ!!!, захищаючи Україну, тоді як «обранець народу» замовив професіоналам вбивство людини, захищаючи «власні надбання», вкрадені ним в України.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
У доверенного лица Онищенко изъяли 600 тысяч долларов
Дело Шеремета: Следствие собирает данные, ведущие к добровольцам
Защита Януковича надеется, что Янукович даст показания в ноябре
Глава Европарламента: режим антироссийских санкций сохранится
Все новости
Интервью

Ростислав Семкив: Чем больше читателей – тем доступнее книги

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Шанхае