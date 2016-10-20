Литва рассматривает возможность размещения на своей территории ЗРК Patriot
В Литве рассматривается возможность разместить на своей территории американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности Patriot.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой начальника Объединенного штаба генерал-майор Виталиюса Вайкшнораса.
По его словам, эти ЗРК могли бы быть на вооружении международного батальона союзников (НАТО), который будет размещен на территории Литвы в следующем году.
"Этот вопрос рассматривается, но никакого соглашения пока нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть ЗРК Patriot дислоцированы в Литве.
Издание напоминает, что генерал ВС Германии Михаэль Гшосманн в начале августа сказал агентству Reuters, что в странах Балтии можно было бы дислоцировать ЗРК Patriot.
Ранее сообщалось, что Литва просит у США помощи в укреплении ПВО.
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