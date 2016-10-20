У доверенного лица Онищенко изъяли 600 тысяч долларов

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Четверг, 20 октября 2016, 18:25

Детективы Национального антикоррупционного бюро при обыске индивидуального банковского сейфа доверенного лица Александра Онищенко изъяли наличные в размере 600 тыс. долл США.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, указанное лицо является номинальным держателем фактически надлежащей народному депутату компании-нерезидента, которая владеет долями в уставном капитале ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Надра Геоцентр", которые являются операторами по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные деньги.

Обыск был проведен 19 октября в рамках досудебного расследования так называемого "дела Онищенко" - уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Как известно, Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Ранее Королевская прокуратура Великобритании заявила, чтоэкстрадиции Онищенко ничего не мешает и Украина может обратиться с соответствующим запросом в любой момент.

Украинская правда

Темы: Онищенко НАБУ
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