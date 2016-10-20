В России заявляют, что убийством "Моторолы" уже занялись "службы"

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Четверг, 20 октября 2016, 18:55

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выяснением обстоятельств уничтожения террориста Арсения Павлова (Моторолы), занимаются "соответствующие службы".

Об этом она сказала на брифинге, комментируя информацию об убийстве "Моторолы" во временно оккупированном Донецке 16 октября, передает "УНИАН".

"Этот вопрос в соответствующие службы, к специальным службам, по поводу того, где, как, организовано или неорганизованно (был убит "Моторола" - ред.). Этим занимаются соответствующие службы", - заявила Захарова.

Как известно, в среду в Донецке похоронили одного из лидеров боевиков "ДНР", гражданина РФ Арсена Павлова (Моторолу).

Вечером 16 октября росЗМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен Моторола Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе - заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушение на Арсена "Моторолу" Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

Темы: боевые действия Донбасс Росcия
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IP: 178.94.80.---FLAG20.10.2016 19:15
Воно було б краще,якби цього вилупка ліквідували наші спецслужби,або - патріоти Донеччини.
Була б гордість і повага до СБУ , до влади. Але ж вони : "не кують і не мелють",займаються - вірогідно,якимись - то "комерційними" справами.
Ліквідували цього вилупка,скоріше всього, або руські окупанти,або бандити цього ж угрупування.
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