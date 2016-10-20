Гройсман: кое-кто не голосует, потому что жаба давит

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Четверг, 20 октября 2016, 19:10

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламент к сотрудничеству для своевременного принятия государственного бюджета на 2017 год.

Об этом он сказал на заседании парламента в четверг.

"Это должна быть наша совместная с вами работа где мы четко с вами вышли на дальнейшие приоритеты и подойдем к окончательному голосованию до 1 декабря с более качественным документом", - сказал Гройсман.

Премьер настаивает на том, что бюджет является "абсолютно реальным".

"Пожалуйста рассмотрите, дайте задание правительству, мы вовремя его обработаем и выйдем на финальное голосование", – обратился Гройсман к депутатам перед голосованием за утверждение парламентских предложений в госбюджет.

Он призвал нардепов всех фракций и групп к "конструктивному диалогу".

"Понимаю, что кое-кто не проголосует по политическим причинам, потому что жаба давит... А чего жаба давит? Потому что у нас получится. Мы реально сделаем изменения в стране. Я в это искренне верю", – отметил премьер.

Гройсман также традиционно вспомнил свой управленческий опыт.

"Когда кто-то загонял страну в депо, я работал мэром... выводил город из последних в передовые, а вы страну заводили туда, где она сейчас находится", – эмоционально сказал он.

"Давайте мы выведем страну из затяжной депрессии и дадим людям надежду на нормальную жизнь", – призвал премьер.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 октября поддержала в целом выводы и предложения народных депутатов по проекту о государственном бюджете на 2017 год.

Кабмин рассчитывает на принятие Радой проекта закона "О государственном бюджете на 2017" год до 1 декабря.

Валентина Романенко, УП

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