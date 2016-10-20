В НАТО поддерживают идею о "дорожной карте" Минских соглашений

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Четверг, 20 октября 2016, 19:54

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет о поддержке инициативы "нормандского формата" по разработке "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

Об этом он заявил на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Брюсселе в четверг.

"Я приветствую вчерашнюю встречу в "нормандском формате", которая состоялась в Берлине", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО поддерживает усилия "нормандского формата" по урегулированию ситуации на востоке Украины, в том числе инициативу по разработке "дорожной карты" выполнения "Минска".

Генсек Альянса отметил важность того, чтобы все стороны выполняли Минские соглашения.

"Очень важно выполнить Минские соглашения, ведь только это путь к достижению мира на востоке Украины. Все стороны должны выполнять Минские соглашения", - сказал он, призвав Россию выполнить свои обязательства согласно этим соглашениям.

"НАТО продолжит поддерживать Украину в практическом и политическом направлениях, в том числе через наши разные трастовые фонды", - заверил Столтенберг.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.

Интерфакс-Украина

Темы: НАТО Минские соглашения
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