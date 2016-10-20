Депутат в Иркутске провалился в прогнивший пол больницы

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Четверг, 20 октября 2016, 21:14

Пол аварийного здания Качугской райольницы в Иркутской области РФ провалился под депутатом Законодательного собрания региона Николаем Труфановым во время осмотра учреждения.

Об этом сообщил ТАСС представитель местной администрации.

"Господин Труфанов посещал сегодня районную больницу. Посещение было омрачено досадным инцидентом: нога депутата оказалась погружена в глубокую расщелину в деревянном полу, который давно прогнил. Труфанов споткнулся, подняться ему помогли стоящие рядом представители администрации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, парламентарий отнесся к произошедшему с юмором. Никаких повреждений он не получил.

Деревянное здание больницы построено в 1926 году. Объекты здравоохранения в Качугском районе области не строили с 1977 года. Сейчас в районе планируется построить новое здание больницы.

Темы: Росcия медицина
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Комментарии — 2
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IP: 195.162.71.---judenfeind20.10.2016 22:52
пацієнтам чуда путінської системи охорони здоровя не до сміху.
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IP: 178.67.189.---Vadim Slutsky20.10.2016 22:15
Без юмора в России или Украине не проживёшь. Молодец Труфанов! Жизнь весёлая - и все смеются!
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