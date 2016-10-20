Порошенко: Готовы выполнять "Минск", но не вопреки интересам Украины

Украина готова внедрять свою часть обязательств в рамках Минских соглашений, однако не за счет украинских интересов.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент, в частности, рассказал собеседнику о встрече в нормандской формате, которая состоялась в среду в Берлине. "У нас состоялась довольно долгая дискуссия, и большинство вопросов касались ситуации безопасности", - сказал он.

"Украина продолжает быть абсолютно преданной Минским соглашениям и готова внедрять свою часть обязательств, но не за счет украинских интересов", - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул также, что Украина настаивает на немедленном внедрении всего пакета безопасности, включая комплексное перемирие, полный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, складам с боеприпасами и тому подобное.

"Именно поэтому Украина предложила комплексную "дорожную карту" с двумя основными принципами - принцип продолжения, неизменности, а также принцип обеспечения. Мы довольны тем, что наши французские и немецкие коллеги нас поддержали. И они подтвердили, что это абсолютно важный шаг в ситуации безопасности", - отметил он.

Порошенко напомнил, что внедрение комплексной "дорожной карты", которая является частью Минского процесса, - это связанные шаги по безопасности и политические шаги, и это единственный способ полностью внедрить Минские соглашения.

Украинская правда