Госдеп США высказался в поддержку нормандского процесса

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Пятница, 21 октября 2016, 01:16

Официальный Вашингтон высказался в поддержку процесса переговоров в "нормандской формате", однако не стал комментировать своих оценок решений участников последней встречи в Берлине относительно "дорожной карты".

Соответствующее заявление озвучил во время брифинга в четверг пресс-секретарь Государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Мы поддерживаем процесс и мы поддерживаем работу, которая продолжается", - отметил официальный представитель, отвечая на просьбу озвучить позицию США по результатам последней встречи в нормандской формате.

"Мы продолжаем поддерживать полную имплементацию Минских договоренностей, и заявляли об этом во многих случаях", - напомнил Кирби.

Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты не являются частью Нормандской группы.

"Я не буду говорить о вещах, по которым члены этой группы приняли решение", - отметил представитель Госдепартамента США. В этой связи он порекомендовал поставить вопрос о "дорожной карте" участникам встречи в Берлине.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.

Темы: США Минские соглашения
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