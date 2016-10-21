Трамп не признает выборы, если проиграет

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что согласен признать результаты выборов только в случае своей победы.

Об этом пишет Радио Свобода.

На встрече с избирателями в штате Огайо в четверг миллиардер отметил, что признает только, как он выразился, "честные результаты" выборов. В случае проигрыша Трамп обещал обратиться в суд.

Во время третьих телевизионных дебатов в Лос-Анджелесе в среду вечером Трамп отказался гарантировать признание итогов выборов в случае своего поражения.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.