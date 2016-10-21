Россия не видит причин для вооружения СММ ОБСЕ на Донбассе

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Пятница, 21 октября 2016, 03:19

В России не видят предпосылок для вооружения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Об этом спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  Валентина Матвиенко заявила в интервью швейцарской газете Tages Anzeiger, сообщает ТАСС.
"Важно, чтобы была независимая инстанция, которая бы следила за тем, как стороны конфликта выполняют минские соглашения, - сказала она. - Но нет ни одной весомой причины вооружать наблюдателей", - заявила она.

Матвиенко утверждает, что по неким данным, которыми она располагает, провокации по большей части исходят со стороны Киева, а другая сторона лишь защищается.

Она также предложила сравнить военный потенциал сторон, заявив, что на Донбассе профессиональная армия противостоит "людям, которые защищают свою Родину".


В то же время наблюдатели СММ ОБСЕ в своих отчетах регулярно сообщают об угрозах оружием со стороны незаконных формирований при попытках попасть в определенные точки в зоне АТО, в частности, к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская, н. п. Золотое и н. п. Петровское, как предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года, а также препятствуют доступу сотрудников миссии к камерам видеонаблюдения.

Кроме того, сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ регулярно фиксируют огневую активность в зоне АТО. Так, в отчете СММ ОБСЕ за 18 октября зафиксировано 546 взрывов в Донецкой области и 21 взрыв - в Луганской области. 15-16 октября мониторинговая миссия зафиксировала 435 взрывов в Донецкой области и 172 взрыва - в Луганской области.

Также, как известно, по состоянию на сентябрь, по данным Генштаба Украины, на Донбассе воюют 6000 российских кадровых военных и 35 тысяч боевиков, которых финансово и технически поддерживает Россия.

Темы: Росcия Донбасс ОБСЕ
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