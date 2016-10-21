В Чехии создали подразделение для борьбы с российской пропагандой

00
0
Пятница, 21 октября 2016, 03:57

В Чехии создано подразделение для борьбы с российской пропагандой, которая влияет на общественное мнение в стране-члене ЕС и НАТО.

Об этом сообщил глава МВД Чехии Милан Хованец, передает Reuters.

Контрразведка страны в сентябре заявила, что Россия проводит информационную войну в Чехии и создает сети марионеточных групп и пропагандистких агентов, которые могут быть использованы для дестабилизации обстановки в стране.

Подразделение состоит из 20 человек. Задачей подразделения будет рассеивать дезинформацию в публичном пространстве , а также обучать должностных лиц реагировать на дезинформацию.

"Мы хотим попасть в каждый смартфон", — заявил министр.

Хованец пояснил, что новое подразделение должно будет реагировать практически в реальном времени на "различную дезинформацию", используя Facebook, Twitter и другие "способы коммуникации".

Сообщается, что в Чехии, где проживает 30 тысяч россиян, десятки сайтов пропагандируют взгляды Кремля в отношении Запада.

Хованец сообщил, что согласно опросам, четверть населения верит в то, что они читают на "альтернативных" новостных сайтах.

Чехия разделяет общую позицию ЕС относительно России. Но ряд политиков, в частности, президент Земан Милош, подхватили взгляды России на ситуацию на востоке Украины, утверждая, что никаких российских войск там нет, и выступая против антироссийских экономических санкций.

Как сообщалось, 21 октября Европарламент рассмотрит проект резолюции о противодействии пропаганде со стороны России.

В документе, в частности, говорится, что Россия "агрессивным образом" использует широкий спектр инструментов, в том числе специальные фонды, вещатели на разных языках, новостные агентства, общественные и религиозные группы, социальные сети и троллей в Интернете. Российские власти делают это для того, чтобы "поставить под вопрос европейские ценности" и спровоцировать раскол Европы, указано в документе.

Темы: Чехия Росcия пропаганда
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сенат Чехии требует от РФ вернуть Украине границу – Геращенко 20 октября 2016, 16:34
В Чехии задержали российского хакера, подозреваемого в атаках на США 19 октября 2016, 09:37
В Чехии задержали подозреваемого в атаках на США российского хакера 19 октября 2016, 01:43
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Рада приняла совместную с Польшей декларацию памяти и солидарности
Порошенко: украинцы в ноябре будут путешествовать в ЕС без виз
Депутаты вдвое увеличили себе зарплаты
У доверенного лица Онищенко изъяли 600 тысяч долларов
Все новости
Афиша на 21-23 октября

День рождения "Кураж Базара", кинофестиваль "Молодость", много выставок и концертов

Хабар – как бумеранг

Социальный ролик о "благодарности" взяткой, что оборачивается бедой