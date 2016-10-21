Матвиенко рассказала, почему Россия аннексировала Крым

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Пятница, 21 октября 2016, 04:57

Россия вмешалась в государственные дела Украины и аннексировала Крым, испугавшись кораблей НАТО в порту Севастополя.

Об этом спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  Валентина Матвиенко заявила в интервью швейцарской газете Tages Anzeiger, сообщает ТАСС.

"Тогда (в 2014 году) Украина уже ясно сказала, что хочет вступить в НАТО, альянс со своей стороны не дистанцировался от этого желания и не предоставил нам никаких гарантий, что Украина останется внеблоковым государством, - сказала она.

"Через несколько месяцев перед нашим портом в Севастополе уже стояли бы корабли НАТО. Этого Россия не могла допустить", - подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента.

По словам Матвиенко, без вмешательства России "Киев атаковал бы Крым".

"Мы предотвратили кровопролитие", - заявила она.

При этом она не согласилась, что события 2014 года вокруг полуострова были аннексией.

"Нельзя говорить об аннексии. В Крыму живут в большинстве своем русские и русскоязычные. Они боялись за свою жизнь, организовали референдум и единогласно проголосовали за присоединение к своей родине - России", - уверяет Матвиенко.

Она утверждает, что задачей РФ было защитить граждан и предотвратить ситуацию, которую Россия же создала на востоке Украины.

Как известно, аннексия Крымского полуострова армией РФ началась 20 февраля 2014 года. В это время на посту Президента Украины находился Виктор Янукович.

Следствием военной прокуратуры Украины установлено, что в оккупации участвовали, в частности, 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада воздушно-десантных войск, 45-й отдельный гвардейский полк специального назначения ВДВ Вооруженных сил РФ — воинская часть 28 337, 18-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 58-я армия Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВДВ — воинская часть 65 451, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ РФ, 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада миротворческих сил Российской Федерации — воинская часть 90 600.

На военной технике и форме российских военных были заблаговременно замаскированы все тактические знаки.


Темы: Росcия аннексия Крым
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