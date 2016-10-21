Украина получит доступ к границе с РФ после выборов на Донбассе - АП

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Пятница, 21 октября 2016, 05:32

Украина получит доступ к неконтролируемым участкам границы с Россией на второй день после проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, пишет УНИАН.

Это предусмотрено Минскми договоренностям, которые были приняты в феврале 2015 года.

Но, по его словам, к этим выборам должны быть выполнены оборонные условия Минска: должны быть выведены российские войска из Донбасса, а миссия ОБСЕ должна получить постоянный доступ к неконтролируемым участкам российско-украинской границы.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.

Темы: Донбасс граница Росcия виборы
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