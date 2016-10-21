О конкретных санкциях против РФ за Сирию речи пока не шло - Меркель

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Пятница, 21 октября 2016, 06:44

Если Россия продолжит бомбардировки Алеппо, ЕС рассмотрит все доступные ответные действия.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel)   по окончании первого дня саммита ЕС в Брюсселе, сообщает DW.com.

При возобновлении интенсивных бомбардировок Евросоюз может пересмотреть политику в отношении РФ.

По словам Меркель, о конкретном плане новых санкций на саммите речи пока не шло, но ЕС в случае необходимости может быстро действовать. Участники саммита единодушно осудили "бесчеловечные" бомбардировки и договорились усилить давление на Москву и Дамаск, чтобы добиться перемирия в Сирии, подчеркнула Меркель.

"Европейский Совет категорически осуждает нападения на гражданских лиц, осуществляемые сирийским режимом и его союзниками, включая Россию" и "требует от них прекратить зверства, предприняв незамедлительные шаги по обеспечению гуманитарного доступа в Алеппо и другие части страны", говорится в проекте итогового заявления участников саммита. 

Упоминание о санкциях против сторонников Дамаска было исключено из проекта документа. Если "зверства" в Алеппо не прекратятся, ЕС примет во внимание "все доступные возможности" для воздействия на РФ и Сирию, заявил в этот же день глава Евросовета Дональд Туск.

Темы: ЕС санкции Росcия Сирия
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