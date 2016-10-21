Суд продлил круглосуточный домашний арест Александровской

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Пятница, 21 октября 2016, 07:34

Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения экс-нардепу от КПУ Алле Александровской, подозреваемой в сепаратизме.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Суд продлил круглосуточный арест на 60 дней", - сообщил адвокат Александровской Александр Постернак.

Он отметил, что прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении круглосуточного домашнего ареста, а защита просила смягчить меру пресечения.

"Мы просили отказать в продлении нынешней меры пресечения и установить частичный домашний арест с возможностью посещать медиков и обслуживать себя (выходить в магазин и т.д)", - сказал Постернак.

Ранее Александровскую выпустили из СИЗО из-за болезни.

В постановлении Апелляционного суда отмечалось, что новая мера пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета будет действовать до 23 октября.

Как известно, 13 октября Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения экс-нардеци от Компартии Украины Алле Александровской, подозреваемой в сепаратизме.

28 июня стало известно, что Аллу Александровскую задержали. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

29 июня в СБУ подтвердили, что правоохранители задержали Александровскую, а ее сын Александр, который скрывается в РФ, ему сообщили о подозрении и объявлен в розыск.

Темы: суд сепаратизм коммунизм
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