Тымчук заявляет, что его e-декларация не отправляется в систему

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Пятница, 21 октября 2016, 09:23

Депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявляет, что система электронного декларирования третий день не принимает его декларацию.

"Главная проблема в е-декларировании – не заполнить декларацию, а ее отправить", – написал он в Facebook утром 21 октября.

"Сегодня третий день моих попыток отправить декларацию в НАЗК. Заполняю форму, ставлю "галочку" об ознакомлении с ответственностью, жму на активизировавшуюся ссылку и… ничего. Отправлял позавчера, отправлял вчера, на данный момент на сайте декларация так и не появилась", – уточнил Тымчук.

"Техподдержка сайта не работает (пишите на деревню дедушке), по телефонам, указанным на сайте, дозвониться не реально", – заявил он.

Тымчук отметил, что на подачу e-декларации есть чуть больше недели.

Как известно, до 30 октября электронные декларации должны заполнить все чиновники, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

По данным главы Национального агентства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Наталии Корчак, по состоянию на 19 октября в Реестре были зарегистрированы "все потенциальные декларанты "первой волны" – почти 43 тысяч человек".

Алена Рощенко, УП

Темы: декларация Верховная Рада НАПК
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IP: 77.222.145.---ReAlex21.10.2016 10:59
Схоже йде відвертий саботаж повноцінного запуску системи з боку держструктур.
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