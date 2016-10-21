В России иностранную военную технику продавали под видом отечественной

2298 просмотров
0
Пятница, 21 октября 2016, 10:05

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила случаи, когда российские компании приобретали иностранное оборудование, переклеивали лейблы и затем продавали его оборонным предприятиям как отечественное.

Как пишет "Коммерсант", это выяснилось при проверке реализации политики "импортозамещения" при поставках техники на оборонные предприятия, которую проводят ФАС и Генпрокуратура Российской Федерации.

В письме заместителя руководителя ФАС Максима Овчинникова в Минпромторг от 18 августа говорится:

"Выявлены случаи, когда зарегистрированные на территории РФ хозяйствующие субъекты приобретают товары импортного производства и, не производя с ними каких-либо значимых технологических операций, фактически ограничиваясь разборкой-сборкой, заменой этикеток или русификацией, реализуют их в рамках государственного оборонного заказа под видом товаров, произведенных в РФ".

Генпрокуратура РФ уже проводит проверку этих фактов, следует из письма начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере ОПК Генпрокуратуры Дмитрия Демешина в Ассоциацию поставщиков электронных компонентов от 13 октября.

Он просит АсПЭК предоставить данные об уклонении заказчиков от приобретения российского оборудования, наличии проблем с недостаточной загрузкой производственных мощностей и недостаточностью мер господдержки.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На саммите ЕС решили противодействовать попыткам РФ ослабить Европу 21 октября 2016, 08:44
В Москве глушат спутниковый сигнал GPS в районе Кремля 21 октября 2016, 08:00
О конкретных санкциях против РФ за Сирию речи пока не шло - Меркель 21 октября 2016, 06:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россия отказалась выдать Украине Сенцова
Климкин рассказал, о чем же договорилась нормандская четверка
Бельгия обвинила РФ в фабрикации данных об ударах F-16 в Сирии
Суд разрешил НБУ продать экс-актив Курченко - СМИ
Все новости
Видео

Ролик львовянина о бездомных животных победил на фестивале соцрекламы

Больной – не слабый

Больница запустила кампанию о мужестве тяжелобольных детей