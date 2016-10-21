Премьер Нидерландов: Ситуация с "ассоциацией" не вызывает оптимизма

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не чувствует оптимизма относительно ратификации соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной.

Об этом он заявил на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе 20 октября, когда лидеры ЕС попросили его выработать политический компромисс в вопросе сохранения соглашения для Украины, передает "Радио Свобода".

"Ситуация с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной не вызывает оптимизма. Нужно, чтобы договоренность по этому вопросу была достигнута между Брюсселем, Украиной и Нидерландами, и при этом были учтены интересы избирателей Нидерландов", – сказал Рютте.

Он заявил, что пока не видит компромисса, который бы удовлетворил все стороны, хотя попытки найти его в переговорах между Нидерландами, Украиной и ЕС будут продолжаться.

Как известно, 6 апреля этого года 61% граждан Нидерландов на референдуме высказались против ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

1 ноября – последний срок для властей Нидерландов принять решение.

19 октября Верховная Рада Украины призвала Нидерланды завершить ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Президент Украины Петр Порошенко был в Нидерландах 20 октября и заявил, что с оптимизмом смотрит на будущее соглашение об ассоциации, которое, по его мнению, в конечном итоге будет ратифицирована всеми членами ЕС.