Премьер Нидерландов: Ситуация с "ассоциацией" не вызывает оптимизма

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Пятница, 21 октября 2016, 10:30

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не чувствует оптимизма относительно ратификации соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной.

Об этом он заявил на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе 20 октября, когда лидеры ЕС попросили его выработать политический компромисс в вопросе сохранения соглашения для Украины, передает "Радио Свобода".

"Ситуация с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной не вызывает оптимизма. Нужно, чтобы договоренность по этому вопросу была достигнута между Брюсселем, Украиной и Нидерландами, и при этом были учтены интересы избирателей Нидерландов", – сказал Рютте.

Он заявил, что пока не видит компромисса, который бы удовлетворил все стороны, хотя попытки найти его в переговорах между Нидерландами, Украиной и ЕС будут продолжаться.

Как известно, 6 апреля этого года 61% граждан Нидерландов на референдуме высказались против ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

1 ноября – последний срок для властей Нидерландов принять решение.

19 октября Верховная Рада Украины призвала Нидерланды завершить ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Президент Украины Петр Порошенко был в Нидерландах 20 октября и заявил, что с оптимизмом смотрит на будущее соглашение об ассоциации, которое, по его мнению, в конечном итоге будет ратифицирована всеми членами ЕС.

Темы: ассоциация ЕС евроинтеграция
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IP: 176.8.226.---River21.10.2016 11:12
Цікаво, як Україна може задовільнити виборців Нідерландів ? Здається нам найкраще не звертати на них увагу
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IP: 217.118.83.---petrius21.10.2016 10:58
Если смотреть честно правде в глаза то, что видят европейцы? Украину с её хронически-воровскими правителями или реформированную за 2 года страну? Все реформы Порошенко и Рада саботируют, делают всё для того, чтобы была только иллюзия реформ. В Европе не идиоты они всё видят и понимают. Порошенко может сколько угодно хрюкать о своей честности но все же знают, как в период кризиса он зарабатывает миллиарды, а народ всё сильнее нищает. Запрос общества на порядочных политиков есть, но вверху всё ещё надеются на ведение политики бандитскими методами Януковича и его предшественников. Нужна такая страна Европе?
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