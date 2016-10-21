Полторак: Разведение войск в Станице Луганской до сих пор невозможно

В районе Станицы Луганской до сих пор невозможно отведение войск из-за постоянных обстрелов.

Об этом в кулуарах Рады заявил министр обороны Степан Полторак, передает канал 112.

"Относительно Дебальцево: это позиция РФ, что оно сюда не входит. Мы помним, что когда мы договаривались, Дебальцево было украинским. Поэтому это вопрос стоит на повестке дня. Но сначала нам нужно завершить разведение наших войск на трех участках. На двух участках мы отвели, в районе Станицы Луганской пока не развели, и там нет оснований разводить, потому что там есть проблемы. Еще буквально вчера был обстрел из миномета", - сказал он.

Министр отметил, что нужно продвигаться по пути, который обеспечит вступление в НАТО.

"Это наша стратегическая задача", - добавил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе встрече лидеров стран "нормандской четверки" на саммите в Берлине была подчеркнута необходимость завершить разведение сторон на трех ранее условленных участках на Донбассе (Золотое, Петровское, Станица Луганская), после чего аналогичный процесс должен начаться на других четырех участках.