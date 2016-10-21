В Москве к однокурснице спикера Правого сектора ворвались с обыском

В Москве следователи пришли с обыском к журналистке Ксении Бабич в деле спикера "Правого сектора".

Об этом сообщает в Facebook в пятницу ее коллега Илья Шепелин.

"Утро началось с того, что позвонила Ксюша Бабич. К ней до рассвета в квартиру вломилась банда оперативников Следственного комитета. Обыск проводится по делу Артема Скоропадского - пресс-секретаря Правого сектора, организации запрещенной в России", – написал он.

"Господин Скоропадский учился на московском журфаке, а теперь вряд ли когда вернется в Россию, но СК организует еще один процесс с обвиняемым, которого у них нет (да, такие процессы в России уже не редкость, когда на скамье подсудимых никого нет, а им выносится строгий приговор), но материалы на него нужны. Вот теперь добрались до Ксюши - учившейся со Скоропадским на одном курсе журфака. Поэтому десяток оперативников, бросив все остальные дела, долбятся к ней в дверь с шести утра", – пишет Шепелин.

"Для Ксюши эти события печальны прежде всего тем, что у нее как вещественные доказательства изымут компьютер, телефон и еще какую технику, которую смогут найти в квартире. И само собой, как особо ценные вещдоки - вряд ли когда вернут", – отмечает журналист.

Позже он сообщил, что приехал к Бабич домой и застал там 7 работников спецслужб.

"Начали долбиться в дверь в шесть часов. Ксюша сказала, что не откроет без юриста. На это следователи ответили, что лучше выпилят дверь болгаркой, которая у них есть в машине, чем будут ждать. Обыском руководил человек с хорошей правоохранительной фамилией – подполковник Ежов. Проверили в однокомнатной квартире всё, вплоть до стелек в обуви", – пишет журналист.

Украинская правда