В Москве к однокурснице спикера Правого сектора ворвались с обыском

462 просмотра
0
Пятница, 21 октября 2016, 10:57

В Москве следователи пришли с обыском к журналистке Ксении Бабич в деле спикера "Правого сектора".

Об этом сообщает в Facebook в пятницу ее коллега Илья Шепелин.

"Утро началось с того, что позвонила Ксюша Бабич. К ней до рассвета в квартиру вломилась банда оперативников Следственного комитета. Обыск проводится по делу Артема Скоропадского - пресс-секретаря Правого сектора, организации запрещенной в России", – написал он.

"Господин Скоропадский учился на московском журфаке, а теперь вряд ли когда вернется в Россию, но СК организует еще один процесс с обвиняемым, которого у них нет (да, такие процессы в России уже не редкость, когда на скамье подсудимых никого нет, а им выносится строгий приговор), но материалы на него нужны. Вот теперь добрались до Ксюши - учившейся со Скоропадским на одном курсе журфака. Поэтому десяток оперативников, бросив все остальные дела, долбятся к ней в дверь с шести утра", – пишет Шепелин.

"Для Ксюши эти события печальны прежде всего тем, что у нее как вещественные доказательства изымут компьютер, телефон и еще какую технику, которую смогут найти в квартире. И само собой, как особо ценные вещдоки - вряд ли когда вернут", – отмечает журналист.

Позже он сообщил, что приехал к Бабич домой и застал там 7 работников спецслужб.

"Начали долбиться в дверь в шесть часов. Ксюша сказала, что не откроет без юриста. На это следователи ответили, что лучше выпилят дверь болгаркой, которая у них есть в машине, чем будут ждать. Обыском руководил человек с хорошей правоохранительной фамилией – подполковник Ежов. Проверили в однокомнатной квартире всё, вплоть до стелек в обуви", – пишет журналист.

 

Украинская правда

Темы: Правый сектор Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Люди с шевронами ПС и "Азова" сорвали показ фильма о ЛГБТ в Черновцах 19 октября 2016, 08:49
В "Правом секторе" заявили о гибели бойца при столкновении с ДРГ 4 октября 2016, 04:45
"Мукачевским стрелкам" продлили арест еще на 2 месяца 31 августа 2016, 22:19
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россия отказалась выдать Украине Сенцова
Климкин рассказал, о чем же договорилась нормандская четверка
Бельгия обвинила РФ в фабрикации данных об ударах F-16 в Сирии
Суд разрешил НБУ продать экс-актив Курченко - СМИ
Все новости
Видео

Ролик львовянина о бездомных животных победил на фестивале соцрекламы

Больной – не слабый

Больница запустила кампанию о мужестве тяжелобольных детей