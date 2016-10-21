На следующей неделе КС возьмется за люстрацию и судебную реформу
27 октября Конституционный суд начнет рассмотрение представления Верховного суда о конституционности закона об судоустройстве и статусе судей.
Об этом говорится на сайте КС.
Как известно, 3 октября Верховный суд обратился в Конституционный суд с представлением относительно конституционности отдельных положений закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".
Верховный суд, в частности, просит КС признать неконституционными положения закона, которыми предусмотрена ликвидация Верховного суда и высших спецсудов и создание обновленного Верховного суда с кассационными палатами.
Комментируя это представление, глава Верховного суда Ярослав Романюк заявил, что ликвидировать суды может только президент, а не Рада, поэтому эта реформа неконституционна.
В свою очередь вице-спикер Рады Оксана Сыроид и депутат от "Народного фронта" Леонид Емецназвали это заявление Романюка безграмотным, поскольку, согласно Конституции, существование высших судов регулируется законом, а менять законы может исключительно Рада.
По словам Сыроид, если КС примет это представление к рассмотрению, это будет свидетельствовать о его некомпетентности либо коррумпированности.
Украинская правда
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