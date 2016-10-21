В Судаке разрушили памятник Ленину

00
1
Пятница, 21 октября 2016, 12:16

В ночь на 21 октября в городском саду Судака неизвестные разрушили памятник Ленину.

Как пишет Sudak.me, правоохранительные органы аннексированного Россией Крыма ведут следствие по факту хулиганских действий.

 
В Судаке повалили Ленина
СУдак.me

Глава администрации Судака Владимир Серов заявил: "Памятник Ленину в городском саду для судакчан – символ истории развития города в советский период. Я уверен, виновные будут установлены и понесут строгое наказание".

 

"А памятник мы восстановим", – добавил он.

Памятник "вождю октябрьской революции" был установлен в Судаке в 1930 году, к 60-летию Владимира Ильича Ленина.

 

Во время войны памятник был разрушен, в 1955 году его восстановили, а в 1969 году он был поставлен на учет как "памятник истории и монументального искусства" под №449.

Памятник в городском саду – один из двух, оставшихся в Судаке после развала СССР. Второй установлен в парке на территории школы №2.

Темы: Крым Ленин история декоммунизация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Матвиенко рассказала, почему Россия аннексировала Крым 21 октября 2016, 04:57
В Бахчисарае обыскали дома, подозревая поддержку батальона Ислямова 20 октября 2016, 12:25
В Крыму рассмотрят апелляцию на арест 4 крымских татар до января 20 октября 2016, 00:02
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.44.160.---Семенен21.10.2016 13:28
А до чого Лєнін в "розвитку радянського періоду"? Явний культ особи.... Якщо так, то ставили би вже Сталіну, Гітлеру, Хрущову, Брєжнєву, Андропову, Гарбачьову .... Вони якось більше "радянський розвиток" уособлюють.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Миссия ОБСЕ не попала ни в Петровское, ни в Станицу Луганскую
Украина просит Интерпол объявить Чауса в международный розыск
Военному прокурору сил АТО предъявили обвинение
В МИД изменилась риторика: выборы, а потом украинские пограничники на границе
Все новости
Афиша на 21-23 октября

День рождения "Кураж Базара", кинофестиваль "Молодость", много выставок и концертов

Интервью

Ростислав Семкив: Чем больше читателей – тем доступнее книги