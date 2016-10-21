Украина просит Интерпол объявить Чауса в международный розыск

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Пятница, 21 октября 2016, 12:31

Украина обратилась в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Об этом сообщил начальник Укрбюро Интерпола Василий Неволя, передают Українські новини.

"По Чаусу - материалы на его розыск мы из Национального антикоррупционного бюро получили и передали в Генеральный секретариат Интерпола", - сказал он.

В данный момент ответ Интерпола не получен.

Также Интерпол продолжает рассматривать материалы об объявлении в международный розыск депутата Верховной Рады Александра Онищенко ("Воля народа").

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что сделает запрос на розыск беглого судьи Днепровского райсуда Николая Чауса через Интерпол.

6 сентября Рада дала согласие на задержание и арест судьи, подозреваемого во взяточничестве.

Темы: коррупция Интерпол
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