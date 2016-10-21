Под Майорском открыли обновленный пункт пропуска

00
0
Пятница, 21 октября 2016, 12:43

В районе проведения АТО в Донецкой области открыли новый контрольный пункт въезда-выезда "Майорск" вместо закрытого ранее КПВВ "Зайцево" на дорожном коридоре "Горловка-Артемовск".

Об этом сообщает в пятницу Государственная пограничная служба.

Отмечается, что решение о переносе КПВВ "Зайцево" ближе к линии разграничения было принято для более качественного усиления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов.

 

Также, по словам пограничников, это позволит уменьшить возможность проникновения на подконтрольную территорию преступных элементов и ДРГ.

Кроме того, новое местоположение КПВВ выведет из серой зоны такие населенные пункты, как Зайцево, Майорск, Курдюмовка, Отрадовка, Николаевка, Кодыма, что уменьшит социальное напряжение и исключит потребность в пересечении КПВВ жителями этих населенных пунктов, говорится в сообщении.

 
Пункт пропуска посетил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский

В КПВВ организовано 29 рабочих мест для инспекторов пограничной службы на 4 въездных полосах движения и 4 выездных, а также оснащена отдельная полоса для движения местных жителей.

"Пропускную способность путешествующих в пешем порядке будет увеличено вдвое по сравнению с "Зайцевым". В общем пропускная способность контрольного пункта составляет около 7-8 тысяч человек и 2 тысяч транспортных средств. С целью своевременного реагирования на увеличение пассажиропотока в КПВВ есть возможность для осуществления реверсивного движения", – указывается также в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Эпицентр агрессии РФ сместился на мариупольское направление – СНБО 21 октября 2016, 11:19
АТО: 41 атака, боевики продолжают обстрелы в Станице Луганской 21 октября 2016, 07:10
В четверг боевики больше всего стреляли на Мариупольском направлении 20 октября 2016, 19:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Миссия ОБСЕ не попала ни в Петровское, ни в Станицу Луганскую
Украина просит Интерпол объявить Чауса в международный розыск
Военному прокурору сил АТО предъявили обвинение
В МИД изменилась риторика: выборы, а потом украинские пограничники на границе
Все новости
Гастро-новости

Новые заведения Киева

#ЯНеБоюсьСказати

Истории флешмоба #ЯНеБоюсьСказати вошли в выставку Йоко Оно в музее Рейкьявика