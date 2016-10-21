Онищенко назвал заявления НАБУ о $600 тысячах "футуристическими писульки"

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Пятница, 21 октября 2016, 13:14

Народный депутат Александр Онищенко, который находится в украинском розыске, заявляет, что у него нет доверенного лица, у которого НАБУ изъяло 600 тысяч долларов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу.

"Заявляю прямо – никакой доверенной особы, никакой банковской ячейки и никаких 600 тысяч долларов не было и в природе не существует", - написал он.

В то же время, Онищенко заявил, что следователи должны показать оперативную съемку и сообщить, кем именно является человек, у которого изъяли деньги.

"В НАБУ за счет налогов простых людей содержится целый "творческий отдел", который выдумывает такие вот истории. У них задача поставлена только одна – чтобы в СМИ регулярно всплывало мое имя. Все. Для этого придумываются футуристические писульки, которые совершенно не подкрепляются самым элементарным фактажом", - написал он.

Как известно, в четверг детективы НАБУ при обыске индивидуального банковского сейфа доверенного лица Александра Онищенко изъяли наличные в размере 600 тысяч долл США.

Согласно информации, указанное лицо является номинальным держателем фактически надлежащей Онищенко компании-нерезидента, которая владеет долями в уставном капитале ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Надра Геоцентр", которые являются операторами по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Ранее Королевская прокуратура Великобритании заявила, чтоэкстрадиции Онищенко ничего не мешает и Украина может обратиться с соответствующим запросом в любой момент.

Украинская правда

Темы: НАБУ Онищенко газ
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