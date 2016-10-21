Консулы посетили двух заключенных в России украинцев

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Пятница, 21 октября 2016, 13:23

Украинские консулы в Ростове-на-Дону встретились с незаконно осужденными в РФ гражданами Украины Алексеем Чирнием и Сергеем Литвиновым.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

Отмечается, что 19 октября 2016 года в помещении исправительной колонии в Ростовской области состоялась встреча консулов ​​Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону с незаконно осужденными в России гражданами Украины А.Чирнием и С.Литвиновым.

Во время встречи украинские консулы имели возможность проверить условия содержания и состояние соотечественников.

Жалоб на наличие предвзятого отношения или других противоправных действий со стороны администрации колонии заключенные не высказывали, говорится в сообщении.

Темы: Росcия заложники Политзаключенные
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