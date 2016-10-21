Консулы посетили двух заключенных в России украинцев

Украинские консулы в Ростове-на-Дону встретились с незаконно осужденными в РФ гражданами Украины Алексеем Чирнием и Сергеем Литвиновым.



Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел.



Отмечается, что 19 октября 2016 года в помещении исправительной колонии в Ростовской области состоялась встреча консулов ​​Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону с незаконно осужденными в России гражданами Украины А.Чирнием и С.Литвиновым.



Во время встречи украинские консулы имели возможность проверить условия содержания и состояние соотечественников.



Жалоб на наличие предвзятого отношения или других противоправных действий со стороны администрации колонии заключенные не высказывали, говорится в сообщении.