Консулы посетили двух заключенных в России украинцев
Украинские консулы в Ростове-на-Дону встретились с незаконно осужденными в РФ гражданами Украины Алексеем Чирнием и Сергеем Литвиновым.
Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел.
Отмечается, что 19 октября 2016 года в помещении исправительной колонии в Ростовской области состоялась встреча консулов Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону с незаконно осужденными в России гражданами Украины А.Чирнием и С.Литвиновым.
Во время встречи украинские консулы имели возможность проверить условия содержания и состояние соотечественников.
Жалоб на наличие предвзятого отношения или других противоправных действий со стороны администрации колонии заключенные не высказывали, говорится в сообщении.
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