Наблюдатели ОБСЕ снова не смогли попасть в Золотое

В пятницу представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ снова не смогли попасть к участку разведения Первомайск/Золотое.

Об этом сообщается на странице СММ в Facebook.

Согласно сообщению, украинские войска и луганские боевики не смогли гарантировать безопасность наблюдателей, учитывая возможные мины в этой зоне.

"СММ готова / может наблюдать, но ей нужен доступ. СЦКК должно способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирования", – добавили наблюдатели.

Как известно, Золотое вместе с Петровским и Станицей Луганской является пунктом, где войска ВСУ и боевиков должны развести свои силы после недели тишины.

Олег Шанковский, УП