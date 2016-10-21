Луценко заявил о масштабных обысках на предприятиях "Укрзализныци"

3 просмотра
0
Пятница, 21 октября 2016, 14:38

Генпрокуратура, СБУ и Национальная полиция одновременно проводят 20 обысков и документирование преступлений, связанных с поставкой "Укрзализныци" кабельно-проводниковые продукции ненадлежащего качества по завышенным ценам.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, только во время одной закупки "Укрзализныце" нанесены убытки на 23,8 млн гривен.

Он добавил, что в настоящее время продолжаются обыски на предприятиях, в местах проживания подозреваемых и в подразделениях "Укрзализныци", которые принимали решения в нарушение технических норм.

"У организатора противоправной деятельности изъяты 1,5 млн долларов США", – сообщил Луценко.

Олег Шанковский, УП

Темы: Укрзализныця Луценко коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Рады на упреки главе "Укрзализныци" рассказали, что система сопротивляется 21 октября 2016, 11:32
"Укрзализныця" потратит миллиард гривен на грузовые вагоны 5 октября 2016, 23:37
"Укрзализныця" может отменить некоторые пригородные поезда 28 сентября 2016, 12:47
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В МИД назвали отказ России выдать Сенцова циничным
Луценко заявил о масштабных обысках на предприятиях "Укрзализныци"
Миссия ОБСЕ не попала ни в Петровское, ни в Станицу Луганскую
Украина просит Интерпол объявить Чауса в международный розыск
Все новости
Афиша на 21-23 октября

День рождения "Кураж Базара", кинофестиваль "Молодость", много выставок и концертов

Франкфурт-2016

Андрухович, Жадан и Малевич. Украина представила стенд на самой большой книжной ярмарке