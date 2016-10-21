В МИД назвали отказ России выдать Сенцова циничным

00
0
Пятница, 21 октября 2016, 14:46

МИД Украины требует от России немедленно освободить Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.

"Абсолютно циничное решение российской стороны. Олег – гражданин Украины, стал заложником агрессивной политики РФ. Требуем немедленно освободить осужденных по политическим мотивам Олега Сенцова и всех других украинских политзаключенных в РФ", - написала она.

В свою очередь первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что Сенцов должен быть освобожден. "Сенцов - гражданин Украины. Великий украинец, которого мы все вместе обязаны освободить из Мордора. Вместе со всеми другими пленными и политзаключенными. Точка", - написала она в Facebook.

21 октября замминистра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в Facebook опубликовал ответ российского Минюста по поводу невозможности передать Сенцова Украине из-за того, что он – российский гражданин.

Ранее омбудсмен России признала, что Кольченко и Сенцов являются гражданами Украины. При этом российская сторона заявила, что у них есть и гражданство РФ, поскольку они в установленные сроки "официально не заявили об отказе от российского гражданства", но и "не обращались с заявлением на оформление российских паспортов и, соответственно, данных паспортов не получали".

Как известно, 7 апреля Минюст Украины сообщил, что обратился к России с просьбой выдать Сенцова и других.

Минюст РФ поручил тюремной службе подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, включая режиссера Олега Сенцова, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Кольченко российский суд также признал виновным в участии в террористической группировке, соучастии в террористическом акте и приговорил к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Сенцов МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сестра Сенцова: Никто не признает его гражданином России, кроме ФСБ 21 октября 2016, 13:51
Россия отказалась выдать Украине Сенцова 21 октября 2016, 11:14
Панова, задержанного в Крыму, будет защищать адвокат Сенцова 16 октября 2016, 15:54
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В МИД назвали отказ России выдать Сенцова циничным
Луценко заявил о масштабных обысках на предприятиях "Укрзализныци"
Миссия ОБСЕ не попала ни в Петровское, ни в Станицу Луганскую
Украина просит Интерпол объявить Чауса в международный розыск
Все новости
Афиша на 21-23 октября

День рождения "Кураж Базара", кинофестиваль "Молодость", много выставок и концертов

Франкфурт-2016

Андрухович, Жадан и Малевич. Украина представила стенд на самой большой книжной ярмарке