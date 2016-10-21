В МИД назвали отказ России выдать Сенцова циничным

МИД Украины требует от России немедленно освободить Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.

"Абсолютно циничное решение российской стороны. Олег – гражданин Украины, стал заложником агрессивной политики РФ. Требуем немедленно освободить осужденных по политическим мотивам Олега Сенцова и всех других украинских политзаключенных в РФ", - написала она.

2/2 Вимагаємо негайно звільнити засудженого за політичними мотивами Олега Сенцова та всіх укр політв'язнів у РФ pic.twitter.com/hUqORkgWHq — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 21, 2016

В свою очередь первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что Сенцов должен быть освобожден. "Сенцов - гражданин Украины. Великий украинец, которого мы все вместе обязаны освободить из Мордора. Вместе со всеми другими пленными и политзаключенными. Точка", - написала она в Facebook.

21 октября замминистра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в Facebook опубликовал ответ российского Минюста по поводу невозможности передать Сенцова Украине из-за того, что он – российский гражданин.

Ранее омбудсмен России признала, что Кольченко и Сенцов являются гражданами Украины. При этом российская сторона заявила, что у них есть и гражданство РФ, поскольку они в установленные сроки "официально не заявили об отказе от российского гражданства", но и "не обращались с заявлением на оформление российских паспортов и, соответственно, данных паспортов не получали".

Как известно, 7 апреля Минюст Украины сообщил, что обратился к России с просьбой выдать Сенцова и других.

Минюст РФ поручил тюремной службе подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, включая режиссера Олега Сенцова, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Кольченко российский суд также признал виновным в участии в террористической группировке, соучастии в террористическом акте и приговорил к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Татьяна Кусок, УП