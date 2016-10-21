Кремль открещивается от суда над директором украинской библиотеки

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Пятница, 21 октября 2016, 15:21

В Кремле заявляют, что не имеют отношения к судебному процессу по делу против директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В данном случае мы не имеем возможности и не имеем намерения вмешиваться в судебное дело", - сказал он.

По его словам, этот вопрос был затронут в ходе беседы президента Владимира Путина с литературным критиком Александром Архангельским, "но это не означает, что тут должны прерваться какие-то действия, которые процессуально происходят".

Ранее Мещанский суд Москвы продлил еще на полгода срок домашнего ареста Наталье Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. 

Российские правоохранители 28 октября 2015 года провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Шарина была задержана.

Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Слушания дела по существу начнутся 2 ноября.

Темы: Росcия
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