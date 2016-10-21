Бурбак, поддержавший повышение зарплат нардепам, уже хочет отмены

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Пятница, 21 октября 2016, 15:24

Народные депутаты из "Народного Фронта", которые поддержали повышение зарплаты нардепам, будут инициировать отмену этой нормы.

Об этом в пятницу заявил лидер фракции Максим Бурбаки, сообщает пресс-служба НФ.

"Деньги, которые предусматривались на повышение зарплат депутатам, следует направить на повышение зарплат военнослужащим и переаттестованным полицейским", - сказал он.

По его словам проект бюджета, который в четверг приняли в парламенте, будет существенно откорректирован.

Как свидетельствует информация на сайте Верховной Рады за этот законопроект проголосовали 67 (из 81) нардепов Народного фронта включая Бурбака.

Как известно, Верховная Рада почти вдвое увеличила должностные оклады народных депутатов.

Соответствующая норма содержится в принятом накануне Советом проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Так, заработная плата народного депутата составит 25 "минималок" и будет равна - 36,250 тысячи гривен.

Украинская правда

Темы: зарплаты Народный фронт Верховная Рада
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