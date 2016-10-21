Гройсман поручил отменить скандальный тендер на углубление дна

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Пятница, 21 октября 2016, 15:39

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил отменить тендер на дноуглубительные работы для порта "Южный" и провести новый через систему госзакупок ProZorro.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook после заявлений депутата от БПП Сергея Лещенко об афере при участии компании, связанной с помощником нардепа "Народного фронта" Сергея Фаермарка.

"В феврале 2016 года был организован тендер на строительство объекта: "Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта "Южный". В конце сентября комитетом по конкурсным торгам принято решение признать победителем среди участников, допущенных к оценке по самому большому количеству баллов, ООО "Ян Де Нул Украина", – отметил министр.

"Этот тендер стал предметом расследования как со стороны Министерства инфраструктуры, так и правоохранительных органов, АМКУ. Были заявления как со стороны отдельных народных депутатов относительно непрозрачного проведения конкурса и его победителя, так и со стороны профсоюзов", – добавил он.

Омелян сообщил, что лично встретился с компанией "Ян Де Нул" – и та подтвердила намерение работать в Украине.

"Сегодня, после часа вопросов к правительству в парламенте, отдельно обсудили эту ситуацию с премьер-министром", – отметил он.

"С целью обеспечения полной прозрачности и избежания возможных спекуляций премьер-министр дал поручение АМПУ отменить тендер и провести новый через систему ПроЗорро с учетом приоритетов развития порта и взятых государством на себя обязательств по привлечению иностранных инвестиций", – заявил Омелян.

"Отдельно договорились с премьер-министром, что через неделю совместно с новым руководителем "Укравтодора" и руководителем АМПУ проведем встречу с автодорожными и дноуглубительными компаниями на простую и понятную тему: "Правительство не берет взяток, Вы – работаете ешево, быстро, качественно!", – добавил он.

Как известно, 20 октября депутат Лещенко заявил, что компания Jan De Nul Украина, связанная с помощником нардепа "Народного фронта" Сергея Фаермарка, выиграла тендер на дноуглубительные работы для порта "Южный" на 1 миллиард гривен, хотя голландская компания Van Oord Украина предлагала цену на 90 миллионов меньше.

21 октября он передал премьеру документы об этой афере, к которой могут быть причастны представители "Народного фронта".

Алена Рощенко, УП

Темы: госзакупки коррупция Гройсман Лещенко Народный фронт
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IP: 46.119.243.---Alexandr Kovalenko21.10.2016 17:19
ох ты, то есть у нас теперь всё НАБУ, ГПУ заменяет Лещенко?!? Чудны дела творятся, расследований не будет, будут "проверки" и оправдания друзей НАБУ??
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