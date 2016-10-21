"Еврооптимисты": выборы на Донбассе до деоккупации невозможны

00
0
Пятница, 21 октября 2016, 17:16

Межфракционное объединение депутатов Рады "Еврооптимисты" считает, что проведение выборов на Донбассе до прекращения российской оккупации невозможно.

Об этом говорится в сообщении объединения на Facebook.

"Они (выборы) не могут быть признаны миром так же, как не мог быть признан "референдум" в Крыму, "выборы в Госдуму" на оккупированных территориях", – заявили депутаты.

"Мы настаиваем, что необходимой предпосылкой демократических и законных выборов в ОРДиЛО является оставление подконтрольными России вооруженными формированиями этой территории и восстановления полного контроля украинского государства над ней", – добавили "Еврооптимисты".

Депутаты подчеркнули, что политическая часть Минских договоренностей сформулирована так, что является рецептом для преодоления якобы существующего гражданского конфликта на Востоке Украины, в то время как весь мир признал тот факт, что районы Донбасса и Крым были захвачен Россией.

"А следовательно, как мы убеждены, Минские соглашения скорее могут спровоцировать гражданский конфликт, а не прекратить агрессию России", – сказано в сообщении.

Депутаты считают неприемлемым сохранение российской военной техники и вооружения на оккупированных территориях и настаивают на полном выводе всех российских военных, техники и вооружения.

"Мы подчеркиваем недопустимость разделения вопросам Донбасса и Крыма, полная деоккупация Россией всех территорий Украины, освобождение всех заложников и военнопленных и компенсация им причиненного ущерба должен стать главным предметом международной дискуссии. Мы настаиваем на том, что увязывание вопросов внутреннего политического и правового устройства Украины с вопросами деоккупации подвергает сомнению факт агрессии РФ, а следовательно, является недопустимым", – добавили депутаты.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

После переговоров Меркель заявила, что Украина должна получить контроль над своей границей с Россией только после выборов на Донбассе.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Хуг рассказал, что изменилось за месяц после рамочного соглашения 21 октября 2016, 16:24
Суд перенес дело Плотницкого: его неправильно уведомили 21 октября 2016, 15:45
Наблюдатели ОБСЕ снова не смогли попасть в Золотое 21 октября 2016, 14:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Министр обороны Польши: Египет перепродал РФ "Мистрали" за 1 доллар
Суд перенес дело Плотницкого: его неправильно уведомили
Гройсман поручил отменить скандальный тендер на углубление дна
В МИД назвали отказ России выдать Сенцова циничным
Все новости
Космос

Астрономы "нарисовали" самую детальную карту Млечного Пути

Инфокарты

Что необходимо знать о новых санкциях против России