"Еврооптимисты": выборы на Донбассе до деоккупации невозможны

Межфракционное объединение депутатов Рады "Еврооптимисты" считает, что проведение выборов на Донбассе до прекращения российской оккупации невозможно.

Об этом говорится в сообщении объединения на Facebook.

"Они (выборы) не могут быть признаны миром так же, как не мог быть признан "референдум" в Крыму, "выборы в Госдуму" на оккупированных территориях", – заявили депутаты.

"Мы настаиваем, что необходимой предпосылкой демократических и законных выборов в ОРДиЛО является оставление подконтрольными России вооруженными формированиями этой территории и восстановления полного контроля украинского государства над ней", – добавили "Еврооптимисты".

Депутаты подчеркнули, что политическая часть Минских договоренностей сформулирована так, что является рецептом для преодоления якобы существующего гражданского конфликта на Востоке Украины, в то время как весь мир признал тот факт, что районы Донбасса и Крым были захвачен Россией.

"А следовательно, как мы убеждены, Минские соглашения скорее могут спровоцировать гражданский конфликт, а не прекратить агрессию России", – сказано в сообщении.

Депутаты считают неприемлемым сохранение российской военной техники и вооружения на оккупированных территориях и настаивают на полном выводе всех российских военных, техники и вооружения.

"Мы подчеркиваем недопустимость разделения вопросам Донбасса и Крыма, полная деоккупация Россией всех территорий Украины, освобождение всех заложников и военнопленных и компенсация им причиненного ущерба должен стать главным предметом международной дискуссии. Мы настаиваем на том, что увязывание вопросов внутреннего политического и правового устройства Украины с вопросами деоккупации подвергает сомнению факт агрессии РФ, а следовательно, является недопустимым", – добавили депутаты.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

После переговоров Меркель заявила, что Украина должна получить контроль над своей границей с Россией только после выборов на Донбассе.

Украинская правда