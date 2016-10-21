Россия отказалась выдать Украине Кольченко

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Пятница, 21 октября 2016, 19:08

Россия отказалась выдать Украине заключенного в РФ крымчанина Александра Кольченко.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Он опубликовал решении российского минюста, в котором сказано, что Кольченко в 2014 году (после аннексии Крыма) получил российское гражданство и как гражданин РФ не может быть передан Украине.

Как известно, в пятницу стало известно, что Россия отказала Украине в экстрадиции Олега Сенцова, то - считает его гражданином РФ.

7 апреля Минюст Украины сообщил, что обратился к России с просьбой выдать Сенцова и других.

Минюст России поручил тюремной службе подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, включая Сенцова, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

25 августа 2015 суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
Кольченко российский суд также признал виновным в участии в террористической группировке, соучастии в террористическом акте и приговорил к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.
украинская правда

Темы: Росcия тюрьма
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