Дело в отношении руководителя одного из районов Киева передали в суд

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Пятница, 21 октября 2016, 23:33

Уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Киево-Святошинской райгосадминистрации Киевской области направлено в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Правоохранители установили, что в декабре 2012 года подозреваемый, действуя умышленно, используя свое служебное положение, незаконно подписал распоряжение о прекращении права постоянного пользования земельными участками одного из госпредприятий и о выделении земельных участков в собственность ряду "подставных" лиц, общей площадью 350 га стоимостью 373,9 млн грн..

Этим, согласно информации, он нанес тяжелые последствия интересам государства.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура суд земля
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